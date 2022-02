Business news: Senegal, utile netto gruppo Sonatel in aumento del 25,4 per cento a fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto consolidato del gruppo Sonatel, la compagnia nazionale delle telecomunicazioni del Senegal, è aumentato a fine 2021 del 25,4 per cento rispetto a quello dell'anno precedente. Lo hanno annunciato i vertici della società, che ha sede a Dakar e comprende filiali in Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone e una partecipazione nell'Orange Services Group. L'utile consolidato, riferisce "Financial Afrik", ammontava a 252,459 miliardi di franchi Cfa (432,7 milioni di dollari) a fine 2021 contro i 201,272 miliardi al 31 dicembre 2020, con un aumento di 51,187 miliardi di franchi Cfa (oltre 87,4 milioni di dollari). (Res)