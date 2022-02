Ucraina: governatore regionale Kharkiv, forze russe entrate in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe sono entrate a Kharkiv, la seconda più grande città dell'Ucraina. A riferirlo il governatore regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, secondo cui dei veicoli militari leggeri sono riusciti a fare "irruzione in città". Poco prima delle dichiarazioni di Sinegubov, alcuni filmati hanno mostrato dei veicoli militari russi aggirarsi all'interno della città. Il governatore regionale ha esortato i residenti a rimanere all'interno delle loro abitazioni e nei rifugi, aggiungendo che le truppe russe dovrebbero aver già raggiunto il centro della città. "Non lasciate rifugi! Le forze armate ucraine stanno eliminando il nemico. Si chiede ai civili di non lasciare i loro ripari", ha detto Sinegubov. (Kiu)