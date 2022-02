Ucraina: la situazione a Kiev, notte senza attacchi in centro, colpito deposito petrolio a Vasylkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata una notte senza attacchi o bombardamenti quella appena trascorsa a Kiev, la capitale dell'Ucraina, nonostante ieri sera sia stato lanciato l'allarme da parte delle autorità locali. Alcune esplosioni sono state udite nella periferia cittadina, un fatto confermato dall'amministrazione comunale, secondo cui un attacco russo ha colpito un deposito di petrolio a Vasylkiv, il sobborgo sud occidentale di Kiev dove è presente anche una base aerea militare. L'incendio al deposito è ancora attivo e i funzionari hanno avvertito i residenti nell'area circostante e a Kiev di chiudere le finestre per non respirare le esalazioni. Il vicesindaco di Kiev, Mykola Povoroznyk, ha affermato questa mattina che la situazione in città resta calma e sotto il controllo delle forze ucraine. Povoroznyk ha affermato che ci sono stati degli scontri con gruppi di sabotatori russi a Kiev durante la notte, ma non ha fornito ulteriori dettagli. (Kiu)