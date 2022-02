Russia: nuovo attacco informatico contro sito agenzia spaziale Roscosmos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web dell'agenzia spaziale russa Roscosmos è stato oggetto ancora una volta di un massiccio attacco informatico di tipo DDoS effettuato da vari indirizzi Ip. Come riferito, il noto gruppo di hacker Anonymous, ha deciso di iniziare una guerra informatica contro la Russia. "Un massiccio attacco DDoS da vari indirizzi Ip è in corso contro il sito web di Roscosmos. Al momento non è disponibile per gli utenti", ha detto un portavoce dell'agenzia spaziale. Il sito ha smesso di funzionare per la prima volta venerdì scorso e successivamente è stato più volte reso inaccessibile. (Rum)