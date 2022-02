Ucraina: combattimenti in corso a Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso dei combattimenti nelle strade di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina dove le truppe russe hanno fatto irruzione questa mattina. Le autorità locali questa mattina hanno invitato la popolazione a restare a riparo nei rifugi o nelle loro abitazioni. Sono sempre di più i filmati apparsi sui social media che mostrano combattimenti in corso in città, anche se tuttavia è difficile al momento verificare la veridicità di questo materiale.(Kiu)