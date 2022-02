Ucraina: Cremlino, delegazione russa arrivata in Bielorussia per negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione della Federazione Russa è arrivata in Bielorussia per tenere dei negoziati con la controparte ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con la stampa. "Dati gli accordi raggiunti, la delegazione russa, composta da rappresentanti del ministero degli Affari Esteri, del ministero della Difesa e di altri enti governativi, compresa l'amministrazione presidenziale, è arrivata in Bielorussia per i negoziati con la delegazione ucraina. Saremo pronti per iniziare questi negoziati a Homel", ha detto Peskov. (Rum)