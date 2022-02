Ucraina: artiglieria russa colpisce palazzo residenziale in sobborgo a nord ovest di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un proiettile di artiglieria russo ha colpito un palazzo residenziale a Bucha, un sobborgo a nord ovest di Kiev, la capitale ucraina. Secondo il Centro per le comunicazioni strategiche e le informazioni di sicurezza ucraino, nell’attacco contro quest’area sono stati utilizzati anche missili anticarro e lanciarazzi multipli Mlrs. Al momento le informazioni a disposizione segnalano in quest’area scontri paragonabili più a operazioni di guerriglia e non a una vera e propria offensiva contro la capitale ucraina che le autorità locali avevano annunciato ieri sera. (Kiu)