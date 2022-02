Ucraina: vicesindaco di Kiev, situazione sotto completo controllo del nostro esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiev è completamente sotto il controllo dall'esercito ucraino. È quanto si legge in una nota diramata dall’amministrazione comunale della capitale ucraina, secondo cui "la situazione è serena”. “La capitale è completamente controllata dall'esercito e dalle forze di difesa. Ci sono stati diversi scontri notturni con gruppi di sabotaggio", ha affermato Mykola Povoroznyk, il vicesindaco di Kiev. Nella capitale resta in vigore il coprifuoco che terminerà alle ore 8 del mattino di lunedì 28 febbraio. In questo momento è vietata la circolazione con i propri mezzi, a eccezione di quelli muniti di permessi speciali. (Kiu)