Ucraina: sindaco di Mykolaiv, scontri nella notte ma città resiste all'offensiva russa

- Mykolaiv, una città ucraina situata nel sud del Paese tra Odessa e Kherson, resta sotto il controllo delle autorità di Kiev. E’ quanto affermato dal sindaco di Mykolaiv, Alexander Senkevich, secondo cui tuttavia non sono mancati gli scontri questa notte in città. Diversi video non ancora verificati mostrano danni a vari edifici residenziali e nelle strade del centro cittadino causati dai combattimenti avvenuti nel corso della notte. (Kiu)