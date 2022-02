Ucraina: Zelensky, pronti a dialogare con la Russia ma non in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città di Varsavia, Budapest e Istanbul possono essere luoghi adatti per tenere dei colloqui fra Ucraina e Russia, ma non Minsk, la capitale della Bielorussia. È quanto affermato questa mattina dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo così all’annuncio del Cremlino, secondo cui una delegazione russa è arrivata in Bielorussia per tenere dei negoziati con una potenziale controparte ucraina. Il capo dello Stato ucraino ha aggiunto che i colloqui a Minsk "sarebbero stati possibili" se la Russia non avesse attaccato l'Ucraina dal territorio bielorusso. Zelensky ha detto che l'Ucraina rimane aperta a colloqui in altre località che non stanno mostrando un approccio aggressivo nei confronti del suo Paese. Nella dichiarazione, il presidente ucraino ha aggiunto, inoltre, che le forze di occupazione russe stanno "attaccando aree civili" dove non ci sono infrastrutture militari. Stanno "attaccando tutto", comprese le ambulanze, ha detto Zelenzky. (Kiu)