Business news: Taiwan, direzione bilancio alza stima di crescita del Pil al 4,42 per cento nel 2022

- La Direzione generale di bilancio, contabilità e statistica (Dgbas) di Taiwan ha previsto un'espansione dell'economia locale del 4,42 per cento nel 2022, in rialzo di 0,27 punti percentuali rispetto alle stime di novembre 2021. Lo scrive l'agenzia di stampa locale "Cna", aggiungendo che l'agenzia ha anche abbassato il tasso di crescita dell'inflazione all'1,93 per cento rispetto all'1,96 per cento stimato lo scorso anno. Tuttavia, la crescita dell'indice dei prezzi al consumo (Cpi) nel primo e secondo trimestre 2022 è stata fissata rispettivamente al 2,76 e al 2,33 per cento, un valore superiore al tetto massimo del 2 per cento stabilito dal governo. Relativamente al commercio estero, le esportazioni reali di Taiwan nel 2022 dovrebbero crescere del 5,53 per cento, trainate dalla forte domanda globale di chip e di dispositivi tecnologici. (Cip)