Ucraina: Draghi e altri leader mondiali concordano nuove sanzioni contro la Russia

- I leader di Italia, Commissione europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti condannano la guerra voluta dal presidente russo, Vladimir Putin, e gli attacchi alla nazione sovrana e al popolo ucraino. Così inizia la dichiarazione congiunta con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi e i leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti annunciano di aver deciso di adottare ulteriori misure economiche restrittive nei confronti della Russia. "Siamo con il governo e il popolo ucraino nei loro sforzi eroici per resistere all'invasione della Russia. La guerra della Russia rappresenta un assalto alle regole e alle norme internazionali fondamentali che hanno prevalso dalla Seconda guerra mondiale e che ci impegniamo a difendere. Risponderemo alla Russia e ci assicureremo collettivamente che questa guerra sia un fallimento strategico per Putin", si legge nella dichiarazione congiunta. "La scorsa settimana, insieme ai nostri sforzi diplomatici e al lavoro collettivo per difendere i nostri confini e assistere il governo e il popolo ucraino nella loro lotta, noi, così come i nostri altri alleati e partner in tutto il mondo, abbiamo imposto misure severe alle principali istituzioni russe e banche e nei confronti degli artefici di questa guerra, compreso il presidente russo Vladimir Putin", prosegue il documento. (segue) (Res)