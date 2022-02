Ucraina: Draghi e altri leader mondiali concordano nuove sanzioni contro la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le forze russe stanno portando avanti il loro assalto a Kiev e ad altre città ucraine, "siamo determinati a continuare a imporre costi alla Russia che isoleranno ulteriormente la Russia dal sistema finanziario internazionale e dalle nostre economie. Attueremo queste misure nei prossimi giorni". Nella dichiarazione, i leader si impegnano ad adottare le seguenti misure: "Innanzitutto, ci impegniamo a garantire che le banche russe selezionate vengano rimosse dal sistema Swift. Ciò garantirà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario internazionale e si danneggi la loro capacità di operare a livello globale. In secondo luogo, ci impegniamo a imporre misure restrittive che impediscano alla Banca centrale russa di dispiegare le sue riserve internazionali in modi che potrebbero minare l'impatto delle nostre sanzioni", si legge nella dichiarazione congiunta. "Ci impegniamo ad agire contro le persone e le entità che facilitano la guerra in Ucraina e le attività dannose del governo russo. In particolare, ci impegniamo ad adottare misure per limitare la 'vendita della cittadinanza', i cosiddetti passaporti d'oro, che consentono agli abbienti cittadini russi collegati al governo di diventare cittadini dei nostri Paesi e di accedere ai nostri sistemi finanziari", recita il terzo punto della dichiarazione congiunta. (segue) (Res)