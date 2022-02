Ucraina: Draghi e altri leader mondiali concordano nuove sanzioni contro la Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quarto luogo, "ci impegniamo a lanciare la prossima settimana una task force transatlantica che garantirà l'effettiva attuazione delle nostre sanzioni finanziarie identificando e congelando i beni delle persone e delle società sanzionate che esistono all'interno delle nostre giurisdizioni. Come parte di questo sforzo, ci impegniamo ad applicare sanzioni e altre misure finanziarie ed esecutive su ulteriori funzionari ed élite russe vicini al governo russo, nonché sulle loro famiglie e sui loro responsabili per identificare e congelare i beni che detengono nelle nostre giurisdizioni". "Coinvolgeremo anche altri governi e lavoreremo per rilevare e interrompere il movimento di guadagni illeciti e per negare a queste persone la possibilità di nascondere i propri beni nelle giurisdizioni di tutto il mondo. Infine, rafforzeremo il nostro coordinamento contro la disinformazione e altre forme di guerra ibrida", si legge nella dichiarazione congiunta. "Stiamo al fianco del popolo ucraino in quest'ora buia. Anche al di là delle misure che annunciamo oggi, siamo pronti ad adottare ulteriori misure per costringere la Russia a rispondere del suo attacco all'Ucraina", conclude il documento. (Res)