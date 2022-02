Business news: auto, Tesla intende realizzare un nuovo stabilimento a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense costruttrice di auto elettriche Tesla intende costruire una nuova fabbrica a Shanghai. Lo riferiscono indiscrezioni dei media internazionali, secondo cui lo stabilimento sorgerà nella zona di libero scambio di Lingang, accanto alla Gigafactory già gestita da Tesla a Shanghai. Lo scorso anno la società di Elon Musk ha descritto la sua fabbrica in Cina un “centro di produzione cruciale”, affermando di aver consegnato 484.130 veicoli nel 2021. Per il momento la società non ha confermato le indiscrezioni. (Cip)