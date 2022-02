Business news: Thailandia-Malesia, accordo per ripristinare viaggi senza quarantena tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia e Malesia hanno stabilito di consentire ai rispettivi cittadini di viaggiare tra i due Paesi senza la necessità di sottoporsi a un periodo di quarantena obbligatoria, a patto che siano vaccinati contro il Covid-19. Lo ha dichiarato il primo ministro thailandese, Prayut Chan-o-cha, al termine di un incontro a Bangkok con l'omologo malesiano Ismail Sabri Yaakob. "Condividiamo la speranza che le persone completamente vaccinate possano presto tornare a viaggiare tra Thailandia e Malesia senza quarantena, pur continuando a seguire le misure di sicurezza sanitaria in entrambi i Paesi", ha affermato il generale Prayut in conferenza stampa. Il premier thailandese ha quindi annunciato l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per discutere le nuove linee guida per i viaggi transfrontalieri così da accelerare la riapertura delle frontiere tra i due Paesi. Al momento, i viaggiatori possono entrare in Thailandia via aerea senza quarantena solo sulla base di un programma per i turisti lanciato da Bangkok e denominato "Test & Go". (Fim)