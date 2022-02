Business news: Arabia Saudita, nel 2021 investiti più di 21 miliardi di euro in industria alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, l’industria alimentare saudita ha attirato più di 21 miliardi di euro in investimenti, circa il 7 per cento di tutto il compartimento industriale nazionale. Lo ha riferito il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”, sottolineando come gli investimenti abbiano di conseguenza creato più di 93 mila posti di lavoro in tutto il Paese. Rispetto al 2020, quando nel Paese c’erano 1074 fabbriche alimentari, il numero di stabilimenti dedicati al settore è cresciuto fino a 1200, mentre l’incidenza sul totale degli impianti produttivi è arrivato al 12 per cento. (Res)