Business news: ministro Petrolio saudita, puntare solo su rinnovabili è errore

- Puntare solo sulle fonti di energia rinnovabili è un errore, dal momento che non sarebbe possibile produrre l’energia necessaria alla ripresa post-pandemica. Lo ha detto Abdulaziz bin Salman, il ministro dell’Energia e del petrolio dell’Arabia Saudita, durante un discorso tenutosi in occasione della Conferenza internazionale sulla tecnologia petrolifera 2022. Nello specifico, il ministro ha spiegato che Riad sta lavorando a una dottrina energetica basata su tre pilastri: contrastare il cambiamento climatico, garantire la sicurezza energetica e garantire lo sviluppo economico. Secondo il ministro, nessuno dei tre pilastri dovrebbe escludere l’altro, per questo l’obiettivo di Riad è continuare a concentrarsi sulle risorse petrolifere, diminuendo le emissioni e i danni all’ambiente il più possibile, mentre integra nel settore energetico nazionale le fonti rinnovabili. (Res)