Business news: Cipro, Commissione Ue approva mappa per concessione aiuti regionali fino a 2027

- La Commissione europea ha approvato la mappa di Cipro per la concessione di aiuti a finalità regionale dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, nel quadro degli orientamenti riveduti sugli aiuti regionali (Rag). Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che gli orientamenti riveduti, adottati dalla Commissione il 19 aprile 2021 e in vigore dal primo gennaio 2022, consentono agli Stati membri di sostenere "le regioni europee meno favorite nella ripresa e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione". La Commissione ha spiegato che la mappa degli aiuti regionali di Cipro definisce la regione cipriota ammissibile agli aiuti agli investimenti regionali e anche le intensità massime di aiuto in quella regione ammissibile. L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può essere concesso per beneficiario, espresso in percentuale dei costi di investimento ammissibili. (Beb)