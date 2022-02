Business news: Libia, nuovo giacimento petrolifero di Tahara produrrà 14 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo giacimento petrolifero di Tahara nell'area di Hamada, nell’ovest del Paese, produrrà 14 mila barili di petrolio al giorno. Lo rende noto la Arabian Gulf Oil Company (Agoco), controllata dalla National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera statale della Libia, in un comunicato stampa. Gli studi sulle riserve in loco indicano che l’output potrebbe salire fino a 40 mila barili petrolio al giorno mediante pozzi addizionali, spiega Agoco nella nota. Il giacimento inaugurato da Mustafa Sanallah, presidente dell’ente petrolifero libico, produrrà anche 6 milioni di piedi cubi di gas naturale al giorno, utilizzati per alimentare il giacimento stesso. Tahara sorge presso l'Hamada al Hamra, un altopiano roccioso di media lunghezza ricco di bacini sabbiosi; si trova nel Sahara libico, nella parte occidentale del Paese. L’output del Paese membro del cartello petrolifero Opec è di 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno circa. Il mese scorso, Sanallah aveva detto in una conferenza stampa a Tripoli che la Noc prevede di aumentare la produzione di 18 mila barili al giorno circa con la messa in funzione due nuovi giacimenti nel 2022. (Lit)