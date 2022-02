Business news: Ecuador-Arabia Saudita, bilaterale tra Lasso e ministro Esteri Al-Jubier, focus su cooperazione e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha incontrato il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, in un vertice bilaterale voluto con l'obiettivo di rinforzare i rapporti tra i due paesi attraverso investimenti, commercio e cooperazione. Lo riferisce il governo in una nota diffusa alla stampa, specificando che l'incontro è servito per "avviare il dialogo per pensare a un accordo di libero scambio tra i due paesi", questione giudicata da Quito come "un grande contributo per rafforzare un rapporto bilaterale che in futuro consentirà l'espansione commerciale". Il ministro saudita, riferisce la nota stampa, ha concordato sul tema, osservando che "ci sono enormi opportunità di lavorare in tutti i settori: agricoltura, energia, tecnologia, turismo. Lavorare insieme per migliorare le opportunità per trarne vantaggio a beneficio di entrambi i paesi", ha specificato. (segue) (Brb)