Business news: Egitto, obiettivo rinnovabili al 42 per cento entro il 2035

- L’Egitto punta a produrre il 42 per cento di energia da fonti rinnovabili entro il 2035. Lo ha detto il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, alla Conferenza internazionale sulla tecnologia petrolifera 2022 in corso Arabia Saudita dal 21 al 23 febbraio. Nella sessione "Migliorare la ripresa globale attraverso l'energia sostenibile", alla presenza dell’omologo saudita Abdulaziz bin Salman, l’esponente egiziano ha detto che l’Egitto ha adottato il gas naturale come fonte energetica “di transizione” e sta lavorando per espandere i suoi usi in Egitto in tutte le attività industriali, nei trasporti e nelle case. Il governo del Cairo, ha spiegato El Molla, sta attualmente lavorando con partner esteri per adottare piani e soluzioni integrati nel campo dell'energia, riducendo le emissioni di carbonio parallelamente alla continua produzione di combustibili fossili, in particolare di gas naturale. “L'Egitto è un Paese che aderisce a tutti gli accordi internazionali per preservare l'ambiente, in particolare l'Accordo sul clima di Parigi”, ha assicurato l’esponente del governo del Cairo. (Cae)