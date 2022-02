Business news: Tanzania, autorità delle comunicazioni sviluppa software per utilizzo dati mobili degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Tanzania (Tcra) sta sviluppando un'applicazione software per aiutare gli utenti di Internet mobile a monitorare e tenere traccia del loro utilizzo dei dati. Lo ha reso noto alla stampa Emmanuel Manase, direttore degli affari industriali del Tcra, precisando che l'app sarà pronta entro la fine di marzo. Manase ha quindi invitato tutti gli operatori di telefonia mobile a sviluppare i propri strumenti software per aiutare i clienti a monitorare l'utilizzo del pacchetto di dati, in modo da ridurre i reclami pubblici. La decisione segue le lamentele dei tanzaniani che si sono lamentati del fatto che i loro pacchetti di dati continuano a esaurirsi in un breve periodo di tempo. (Res)