Business news: Diga Rinascita, governi di Kenya ed Etiopia a colloquio per acquisto elettricità

- I governi di Kenya ed Etiopia hanno avviato colloqui per discutere dell'acquisto da parte di Nairobi di elettricità generata dalla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo ha scritto su Facebook l'ambasciatore etiope in Kenya, Meles Alem, per il quale le esportazioni di energia in Kenya fanno parte della "diplomazia economica che è al centro della politica estera del Paese". dell'Etiopia. Le dichiarazioni, scrive l'emittente etiope "Fana", seguono incontri tenuti a Nairobi da lunedi scorso, all'indomani dell'inaugurazione della produzione elettrica del contestato impianto. Costruita sul Nilo azzurro, la messa in funzione della diga è infatti contestata da Sudan ed Egitto per i temuti rischi di allagamento a valle in caso di malfunzionamento dell'impianto. All'inizio di questo mese, il Kenya ha raggiunto un nuovo accordo con l'Etiopia per importare energia verde idroelaborata. L'accordo è stato raggiunto dopo che una delegazione etiope guidata dal ministro delle Finanze Eyob Tekalign ha visitato Nairobi dal 2 al 4 febbraio. Per Addis Abeba, il nuovo accordo concluso a Nairobi intende "realizzare le aspirazioni delle persone di entrambi i paesi per l'integrazione economica regionale e lo sviluppo sostenibile". (Res)