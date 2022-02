Business news: Eni avvia il progetto di sviluppo di Ndungu Ep nell'offshore dell'Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha avviato la produzione del progetto di sviluppo Ndungu Early Production (Ep), nel Blocco 15/06, nelle acque profonde dell’Angola, attraverso l’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (Fpso) Ngoma. L'avvio di Ndungu Ep - riferisce un comunicato - è un altro esempio di come Eni Angola, in piena collaborazione con l’Agencia Nacional de Petroleo, Gas e Biocombustiveis (Anpg) e tutti i partner, continui a creare valore dal Blocco 15/06 attraverso la sua strategia di esplorazione “infrastructure-led”, generando in rapida sequenza una serie collegamenti sottomarini, massimizzando così l'utilizzo delle strutture esistenti nell'area in maniera sostenibile. Ndungu Ep, con una produzione prevista di circa 20 mila barili di olio al giorno (bopd), sosterrà il plateau della Fpso Ngoma, progettata per avere una capacità di trattamento di circa 100 mila barili di olio al giorno e caratterizzata da una filosofia operativa “zero process flaring” e “zero water discharge” anche grazie agli upgrade di impianto effettuati nel 2021 per minimizzare le emissioni, in linea con la strategia di decarbonizzazione di Eni per l’azzeramento delle emissioni. (Com)