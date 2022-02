Business news: conclusa la privatizzazione di South African Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 51 per cento del capitale della compagnia di bandiera del Sudafrica, South African Airlines, è stato venduto al consorzio Takatso. Lo riferisce il sito economico "Financial Afrik", precisando che l'importo della vendita non è noto. Delle trattative aveva dato voce in precedenza lo stesso governo di Pretoria sul suo sito internet, sottolineando che i colloqui avanzavano e riguardavano anche l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative. Secondo i termini dell'accordo, Takatso deve investire nella società quasi 200 milioni di dollari, a fronte di una dotazione di 120 milioni di dollari da parte dello Stato. (Res)