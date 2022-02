Business news: ministero Finanze Cina, vareremo nuove politiche di sostegno per piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina introdurrà politiche mirate ad aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a superare gli ostacoli finanziari e operativi posti dalla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il viceministro delle Finanze, Yu Weiping, secondo cui le piccole e medie imprese rivestono un ruolo fondamentale nella crescita dell'occupazione, nel miglioramento dei mezzi di sussistenza della popolazione e nella promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Oltre a ridurre tasse e imposte per queste aziende, il governo farà in modo che le piccole imprese del settore manifatturiero godano di differimenti d'imposta per l'Iva nazionale e per l'imposta sul reddito, mentre le imprese di medie dimensioni beneficeranno di un differimento del 50 per cento. Dal 2018 al 2022, il Paese ha stanziato 1,4 miliardi di dollari a beneficio delle piccole e medie imprese, ha osservato Yu. (Cip)