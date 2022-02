Business news: Hong Kong, annunciata spesa di 22 miliardi di dollari per sanità e sostegno a economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong prevede di spendere 170 miliardi di dollari locali (oltre 21,8 miliardi di dollari Usa) per combattere l'epidemia di Covid-19 e sostenere l'economia, nel quadro della violenta recrudescenza del virus sperimentata dalla municipalità. È quanto si evince dal bilancio di previsione del 2022-2023 illustrato ai parlamentari dal segretario alle Finanze, Paul Chan. "In questo momento critico dobbiamo indirizzare più risorse per alleviare le difficoltà delle persone e fornire alle piccole e medie imprese un po' di respiro, in modo da stabilizzare l'economia e mantenere la fiducia degli abitanti", ha detto Chan illustrando le misure. Il bilancio prevede oltre 54 miliardi di Hong Kong (circa sette miliardi di dollari) solo per la gestione "rapida e a tutto campo del virus". Nel dettaglio, 22 miliardi di dollari di Hong Kong (circa tre miliardi di dollari) saranno impiegati per l'acquisto di test, per potenziare le operazioni di campionamento e fornire supporto all'Autorità ospedaliera; altri sei miliardi di dollari di Hong Kong (circa 769 milioni di dollari) andranno al dipartimento della Salute per l'acquisto di più vaccini da impiegare come dosi di richiamo. Circa sette miliardi di dollari di Hong Kong (circa 899 milioni di dollari) saranno inoltre erogati ad altri dipartimenti competenti per l'acquisto di articoli e servizi anti-epidemici. (Cip)