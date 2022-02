Business news: Cina-Malesia, Pechino applicherà aliquote tariffarie accordo Rcep dal 18 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina applicherà le aliquote tariffarie annunciate nell'ambito del Partenariato economico globale regionale (Rcep) su parte delle importazioni dalla Malesia a partire dal 18 marzo prossimo. Lo ha comunicato la Commissione dazi doganali del Consiglio di Stato, precisando che l'accordo entrerà in vigore per Kuala Lumpur nella stessa data. L'accordo di libero scambio è stato attivato il primo gennaio da dieci Paesi aderenti (Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Giappone, Laos, Nuova Zelanda, Singapore, Thailandia e Vietnam) e il primo febbraio in Corea del Sud. Siglato il 15 novembre 2020 da 15 economie dell'Asia-Pacifico, l'accordo rappresenta il 30 per cento di prodotto interno lordo e della popolazione globale. È inoltre il primo accordo multilaterale di libero scambio che include la Repubblica popolare cinese. (Cip)