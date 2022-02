Business news: utili della cinese Lenovo in aumento del 62 per cento nell’ultimo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili della multinazionale cinese Lenovo, specializzata nella produzione e vendita di personal computer, si sono attestati a 640 milioni di dollari nell’ultimo trimestre 2021, in aumento del 62 per cento. Lo ha riferito la società. Le entrate trimestrali sono aumentate del 17 per cento a 20,1 miliardi di dollari, superando una stima media di 18,4 miliardi di dollari formulata da dieci analisti, secondo il fornitore di dati finanziari Refinitiv. Nello stesso periodo la società ha incrementato gli investimenti in ricerca e sviluppo del 38 per cento su base annua. (Cip)