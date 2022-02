Business news: ministro Esteri Egitto, cambiamento climatico potrebbe avere conseguenze senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento climatico rappresenta una crisi globale che con ripercussioni senza precedenti su tutto il globo, per questo è importante “la diplomazia ambientale multilaterale” per poter affrontare questa crisi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, presidente designato della 27a sessione della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27), intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera in una sessione dedicata alla diplomazia ambientale. Nel suo intervento, Shoukry ha sottolineato la necessità che “gli equilibri politici non si riflettano nei negoziati sul cambiamento climatico”. Il responsabile della diplomazia egiziana in qualità di presidente designato per la Cop27 che si terrà il prossimo novembre nella città egiziana di Sharm el Sheikh ha espresso la sua disponibilità a comunicare con tutte le parti interessate alla lotta ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di accrescere la fiducia tra di loro e tenendo tenga conto delle loro varie preoccupazioni. Nel suo intervento Shoukry ha inoltre elogiato i risultati positivi della Cop26 di Glasgow. Il ministro degli Affari esteri ha affermato che l'Egitto è consapevole dell’importante lavoro ancora da svolgere nel campo della lotta ai cambiamenti climatici, sottolineando che durante la Cop27 di Sharm el Sheikh cercherà di incoraggiare tutti i Paesi “a rafforzare i loro contributi volti a ridurre le emissioni” di CO2 in linea con l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi centigradi. Il ministro degli Esteri egiziano ha inoltre fatto riferimento alle preoccupazioni dei Paesi africani emerse durante il vertice Ue-Africa avvenuto a Bruxelles, a cui ha preso parte il presidente Abdel Fattah al Sisi, in merito all'ammontare del sostegno loro rivolto per promuovere l'azione per il clima in Africa. (Geb)