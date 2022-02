Business news: Banca centrale attuerà nuove regole su importazioni a partire da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell’Egitto ha pubblicato le nuove regole sulle importazioni che entreranno in vigore a partire dal prossimo marzo che che richiedono agli importatori di utilizzare lettere di credito per i loro acquisti. In una nota, il governatore della Banca centrale egiziana, Tarek Amer, ha invitato gli importatori a "riconciliare le loro situazioni e a non perdere tempo in controversie che non hanno alcuna relazione con la stabilità del commercio estero egiziano e il suo buon andamento". Gli importatori sono attualmente in grado di utilizzare un sistema di contanti contro documenti che, secondo i commercianti, richiede un pagamento anticipato. Un gruppo di associazioni commerciali e imprenditoriali aveva espresso forti critiche sul nuovo regolamento in una lettera indirizzata al premier Mustafa Madbouly, nella quale venivano sottolineate potenziali ripercussioni sugli approvvigionamenti, sulla competitività delle imprese del settore e anche possibili ritardi nelle spedizioni. In questi anni il governo egiziano ha cercato di contenere il costo delle importazioni in continuo aumento, con un disavanzo sulle esportazioni che è salito a 18,4 miliardi di dollari nell'anno finanziario 2020/21 dagli 11,4 miliardi di dollari dell'anno precedente. In base al nuovo regolamento le importazioni di merci fino a 5.000 dollari saranno esentate dalle lettere di credito. La decisione esenta anche le spedizioni consegnate tramite posta espressa, importazioni di società straniere e loro agenti in Egitto, l'importazione di medicinali, vaccini e principi attivi necessari per produrli localmente. Anche le importazioni di tè, carne e prodotti a base di pollame, pesce, grano, olio, latte in polvere, latte artificiale, fave, lenticchie, burro e mais non saranno soggette ai nuovi requisiti. (Cae)