Business news: Qatar-Algeria, Tebboune accolto a Doha da emiro Tamim

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, è giunto nella capitale del Qatar, Doha, per una visita di due giorni. Al suo arrivo all’aeroporto internazionale della capitale dell’emirato del Golfo è stato accolto dall'emiro Tamim bin Hamad Al Thani e dagli alti funzionari del governo del Qatar. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza algerina “questa visita fa parte del rafforzamento delle relazioni fraterne tra i due popoli e della promozione della cooperazione bilaterale, consacrando le relazioni solide e secolari che uniscono i popoli e i leader dei due Paesi". La visita del presidente Tebboune in Qatar precede il vertice della Lega araba che sarà ospitato dall’Algeria in primavera e coincide con il sesto summit dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi Esportatori di Gas a Doha. Algeria e Qatar sono tra i maggiori produttori di gas naturale al mondo. (Ala)