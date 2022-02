Business news: Emirati, entrate Centro finanziario internazionale di Dubai cresciute del 16 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate registrate nel 2021 dal Centro finanziario internazionale di Dubai (Difc) sono aumentate del 16 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce il portale informativo economico “Trade Arabia”, sottolineando che la crescita è stata registrata anche nei profitti netti, del 26 per cento rispetto al 2020, e nel numero di aziende che si sono registrate nel centro, aumentate del 36 per cento (996) rispetto all’anno precedente. Il Centro finanziario internazionale di Dubai è un hub finanziario dei cui servizi usufruiscono di 3 mila compagnie locali e internazionali. (Res)