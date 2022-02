Business news: Iran-Qatar, presidente iraniano Raisi a Doha, prevista firma di quattro accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, è giunto questa mattina in Qatar per una storica visita in cui è prevista la firma di importanti accordi economici. Secondo quanto riferisce l’emittente qatoriota “Al Jazeera”, il presidente iraniano si tratterrà a Doha per due giorni e interverrà al vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gefc) nella capitale del Paese del Golfo. Durante la visita, Raisi incontrerà l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani con il quale assisterà alla firma di quattro importanti accordi: il primo riguarda la cooperazione per realizzare un tunnel sottomarino volto a collegare i due Paesi; il secondo riguarda invece l’avvio di collegamenti marittimi tra i porti dei due Paesi; il terzo la cooperazione nello sviluppo del commercio via mare; il quarto prevede invece collegamenti aerei tramite le compagnie commerciali del Qatar. Durante i colloqui tra la delegazione guidata da Raisi e le controparti qatariota verrà anche affrontato il tema dei collegamenti elettrici tra i due Paesi. Infatti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Fars”, Teheran sarebbe interessata a utilizzare l'elettricità in eccesso dal Qatar con un collegamento tramite cavi sottomarini. (Res)