Business news: Marocco-Israele, ministra Barbivai in visita a Rabat, firmato accordo cooperazione

- La ministra dell’Economa di Israele Orna Barbivai, attualmente in visita in Marocco, ha incontrato il ministro dell’Industria e del commercio marocchino Riad Mezzour. Secondo il portale informativo marocchino “Medias 24”, in questa occasione è stato firmato un accordo per la creazione di zone industriali in Marocco in grado di concretizzare la cooperazione tripartita con Israele e Stati Uniti nell’ambito del commercio e degli investimenti, facilitando l’accesso diretto delle merci prodotte in queste zone al mercato statunitense. Tale accordo prevede anche la partecipazione a fiere e convegni che si terranno in entrambi i Paesi, lo scambio di competenze e l'organizzazione di eventi promozionali e visite aziendali. L’accordo mira inoltre a stabilire una cooperazione bilaterale in materia di standardizzazione e regolamentazione, tra gli enti del settore privato di Marocco e Israele e nei settori della ricerca e sviluppo, dell'innovazione e delle piccole e medie imprese. Durante l’incontro, le due parti hanno individuato settori ad alto potenziale di investimento: industria 4.0, agroalimentare, automotive, aeronautico, tessile, tecnologie idriche, energie rinnovabili, servizi, dispositivi medici e l'industria farmaceutica. (segue) (Mar)