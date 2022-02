Business news: Taiwan, ordini dalla Cina e da Hong Kong aumentati dell'8,9 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese di Taiwan hanno ricevuto ordini dalla Cina continentale e da Hong Kong per un valore di 15,35 miliardi di dollari a gennaio 2021, in aumento dell'8,9 per cento su base annua. È quanto si legge in una nota diramata dal dipartimento degli Affari economici di Taipei, secondo cui la domanda di dispositivi elettronici e di prodotti chimici ha registrato l'espansione maggiore, con un incremento rispettivo degli ordini pari a 1,1 miliardi di dollari e 110 milioni di dollari. Sempre a gennaio, gli ordini internazionali ricevuti dalle imprese taiwanesi hanno stabilito un nuovo massimo, crescendo dell'11,7 per cento su base annua a 58,87 miliardi di dollari. Huang Yu-ling, direttrice del dipartimento di Statistica del ministero, ritiene che il boom di richieste sia stato trainato dalla forte domanda nei settori delle tecnologie emergenti, come 5G, chip automobilistici e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni. Gli ordini di prodotti elettronici a gennaio hanno infatti raggiunto un valore di 19,22 miliardi di dollari, in aumento del 13,5 per cento rispetto all'anno precedente. Analogamente, gli ordini di prodotti nel settore delle telecomunicazioni hanno raggiunto i 15,69 miliardi di dollari, con un aumento annuo di 3,9 punti percentuali. (Cip)