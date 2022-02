Business news: Airbus, consegnati in Cina 142 velivoli commerciali nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale francese Airbus ha consegnato alla Cina un totale di 142 aerei commerciali nel 2021. È quanto dichiarato dalla società, secondo cui la cifra ha rappresentato oltre il 23 per cento delle spedizioni globali effettuate da Airbus nel periodo. Alla fine dello scorso anno, circa 2.100 aerei commerciali e 330 elicotteri Airbus operavano nell’aviazione civile cinese. Secondo le previsioni effettuate dalla società a novembre 2021, il mercato globale dei velivoli commerciali dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia tra il 2023 e il 2025, con una ripresa guidata dal segmento degli aerei a fusoliera stretta. La Cina, a tal proposito, rivestirà un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'aviazione civile. Il mercato in continua crescita del Paese potrebbe necessitare di circa 8.200 nuovi aerei commerciali nel periodo 2020-2040, pari a oltre il 20 per cento della domanda globale. (Cip)