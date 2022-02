Business news: Cina, utenti 5G dei tre principali operatori telefonici raggiungono i 28 milioni nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utenti della tecnologia 5G dei principali operatori telefonici della Cina hanno raggiunto quota 28,1 milioni nel 2021. I fruitori del 5G di China Mobile sono passati da 387 milioni alla fine del 2021 ai 401,27 milioni a gennaio, secondo quanto riferito dalla società. Cifre in crescita anche per China Telecom e China Unicom, le quali hanno registrato un incremento degli utenti rispettivamente di 8,26 milioni e 5,57 milioni a gennaio. Secondo il ministero dell’Industria, la Cina si è dotata di 1,43 milioni di stazioni base 5G alla fine del 2021, oltre il 60 per cento del totale globale. (Cip)