Business news: India-Emirati, firmato Accordo di partenariato economico onnicomprensivo

- L’India e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato a Nuova Delhi l’Accordo di partenariato economico onnicomprensivo (Cepa), sul quale le parti puntano per portare l’interscambio commerciale da 60 a cento miliardi di dollari in cinque anni. Alla firma, da parte del ministro del Commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal, e del ministro dell’Economia emiratino, Abdulla bin Touq al Marri, hanno assistito, in modalità virtuale, il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan, riuniti in un vertice online. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. Il summit si è concluso con una “dichiarazione di visione congiunta” dal titolo “L’avanzamento del partenariato strategico globale tra India ed Emirati Arabi Uniti: nuove frontiere, una nuova pietra miliare”, un documento che stabilisce le aree di interesse e una tabella di marcia per il futuro della relazione bilaterale. (Inn)