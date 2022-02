Business news: Congresso e Casa Bianca pronti a una stretta sugli investimenti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono controllare più da vicino gli investimenti delle loro aziende in Cina. Lo scrive il portale “Politico”, secondo cui un gruppo bipartisan di legislatori del Congresso sta considerando l’adozione di una nuova legge che consentirebbe al governo federale di controllare gli investimenti Usa in Cina e in altri Paesi “avversari” e, potenzialmente, di vietarli nel caso in cui minaccino la sicurezza nazionale. Contestualmente, la Casa Bianca sta valutando l’ipotesi di nuovi ordini esecutivi per monitorare con più attenzione i fondi statunitensi che finanziano startup e compagnie tecnologiche cinesi, attraverso l’allargamento di un divieto che oggi riguarda solo un ristretto gruppo di società affiliate alle forze armate di Pechino. Le due azioni, insieme, costituirebbero un tentativo senza precedenti degli Stati Uniti di rafforzare i controlli sugli investimenti nazionali nell’economia cinese, e sarebbero senza dubbio destinate a intensificare le tensioni commerciali con la Repubblica popolare. (Nys)