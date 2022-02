Business news: Cina-Usa, Pechino annuncia sanzioni a Raytheon e Lockheed per vendita armi a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha deciso di sanzionare due appaltatori militari statunitensi, Raytheon Technologies e Lockheed Martin, per via del loro "coinvolgimento di lunga data" nella vendita di armi a Taiwan. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, precisando che la Repubblica popolare "continuerà a prendere tutte le misure necessarie per tutelare la sua sovranità" su Taiwan, considerata una provincia secessionista. Le dichiarazioni di Wang giungono dopo che l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha approvato l'8 febbraio un contratto da cento milioni di dollari per la manutenzione e il supporto alle batterie di difesa missilistica Patriot, già in dotazione alle forze armate di Taipei. A seguire, le parti avevano esteso l'accordo di manutenzione dei missili Harpoon fino al 2025. La proroga è stata disposta in ragione del fatto che il sistema missilistico di difesa costiera Harpoon acquistato di recente da Taiwan non è coperto dall'accordo di manutenzione esistente. Le Forze armate hanno infatti già in dotazione tre sistemi missilistici modello Harpoon, acquistati dagli Stati Uniti nell'ambito di un accordo siglato nel 2020 e dal valore di 2,37 miliardi di dollari. (Cip)