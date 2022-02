Ucraina: domani Consiglio Esteri Ue, in arrivo misure di assistenza a forze armate di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, ha convocato per domani alle 18 una riunione virtuale dei ministri degli Esteri per concordare l'adozione di nuove misure a sostegno dell'Ucraina contro l'aggressione militare russa. Ad annunciarlo lo stesso Borrell su Twitter. "Proporrò un pacchetto di misure di assistenza d'emergenza per le forze armate ucraine per sostenerle nella loro eroica lotta", ha scritto Borrell. (Beb)