Regno Unito-Ucraina: Johnson loda coraggio di Zelensky e del popolo contro aggressione russa

- Il premier britannico, Boris Johnson, ha nuovamente parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questa sera. Lo ha riferito Downing Street, secondo cui durante la conversazione telefonica, Johnson ha reso omaggio "all'incredibile eroismo e al coraggio del presidente Zelensky e del popolo ucraino". I due leader hanno concordato che il presidente russo Vladimir Putin si sta confrontando con "una resistenza maggiore di quella che aveva calcolato" e hanno anche affermato che è necessario "isolare la Russia completamente diplomaticamente e finanziariamente". Johnson ha anche fornito un aggiornamento sul sostegno del Regno Unito all'Ucraina, mentre entrambi hanno espresso "preoccupazione reciproca" per il ruolo che la Bielorussia sta svolgendo come "tramite" per la violenza della Russia. (Rel)