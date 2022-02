Business news: Ungheria, Banca di Cina ha emesso obbligazioni verdi per 300 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale della Banca di Cina in Ungheria ha emesso obbligazioni verdi per 300 milioni di dollari con una scadenza di due anni, diventando il primo istituto di credito cinese a condurre operazioni di questo tipo in Europa centrale e orientale. La misura segue un’iniziativa analoga dell’Ungheria, che lo scorso dicembre ha emesso in Cina 158 milioni di dollari in obbligazioni verdi denominate in yuan. "Lo sviluppo della finanza verde è una parte importante della cooperazione nel quadro della Nuova via della seta. L'emissione di obbligazioni da parte della Banca di Cina in Ungheria promuoverà attivamente la trasformazione sostenibile dell’Europa centrale e orientale", ha affermato Li Kexin, presidente della filiale ungherese dell’istituto. (Cip)