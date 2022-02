Business news: Hong Kong, costo abitazioni ai minimi da 11 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo delle abitazioni private a Hong Kong è sceso dell’1,1 per cento a gennaio 2022, il calo maggiore da undici mesi a questa parte e il quarto consecutivo da ottobre 2021. La contrazione del mercato immobiliare trae origine dalla violenta recrudescenza dell’epidemia di Covid-19 nella municipalità e dalle rigide misure varate dall’amministrazione per il suo contenimento. Hong Kong Property Services, una delle maggiori società di intermediazione immobiliare a livello locale, prevede un calo dei prezzi entro il cinque per cento nel primo trimestre, con un aumento del tre-cinque per cento misurato sull’intero anno. Nel tentativo di iniettare nuova vitalità al mercato immobiliare, il governo ha rivisto le regole per la concessione di prestiti: gli acquirenti potranno richiedere mutui all’80 per cento per le abitazioni vendute a partire da 1,54 milioni di dollari in giù. (Cip)