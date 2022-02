Business news: colosso tecnologico cinese Tencent, puntiamo alla neutralità carbonica entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Tencent punta ad azzerare le emissioni nei suoi processi produttivi e nelle catene d'approvvigionamento entro il 2030. Lo ha riferito la società, che intende alimentare i propri impianti con elettricità esclusivamente prodotta da fonti rinnovabili entro lo stesso lasso di tempo. Tencent parteciperà attivamente al commercio di energia verde e adotterà compensazioni di carbonio per alcuni segmenti commerciali, secondo quanto riferito. Una revisione interna ha rilevato che le emissioni totali di gas serra dell'azienda equivalevano a 5.111 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel 2021. "È responsabilità di Tencent, in qualità di leader tecnologico globale, aiutare il mondo a raggiungere la neutralità carbonica, ed è anche una parte essenziale della nostra visione 'usare la tecnologia per (fare del) bene'", ha detto l'amministratore delegato Pony Ma in una dichiarazione. (Cip)