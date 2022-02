Business news: Alibaba, crescita del fatturato nel quarto trimestre ai minimi dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Alibaba ha registrato un incremento del fatturato del dieci per cento a 38,35 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2021, sperimentando la crescita più lenta dei ricavi dalla sua quotazione a Wall Street nel 2014. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei Asia", che relaziona il risultato alla repressione normativa attuata dal governo di Pechino sui colossi tecnologici e a un aumento della concorrenza. Gli utili netti attribuibili agli azionisti ordinari sono crollati del 74 per cento a circa tre miliardi di dollari. Il fatturato dell'unità di commercio elettronico, che contribuisce al 71 per cento dei ricavi della società, si è attestato a circa 27 miliardi di dollari, in aumenti di soli sette punti percentuali rispetto all'anno precedente. Le entrate relative al cloud computing, la seconda più grande fonte di reddito per Alibaba, sono aumentate del 20 per cento annuo a circa tre miliardi di dollari. (Cip)