Business news: Cina, società Catl investe 443 milioni di dollari in due nuovi progetti a Shanghai

- Contemporary Amperex Technology Co (Catl), principale produttore cinese di batterie agli ioni di litio per autoveicoli, ha investito 443 milioni di dollari in due nuovi progetti nella zona di libero scambio di Shanghai. I progetti occuperanno 350 mila metri quadrati dell’area speciale di Lin-gang, e comprenderanno uffici di ricerca e sviluppo e magazzini, tra le altre cose. Secondo le statistiche della società di ricerche di mercato SNE Research, nel 2021 la capacità della batteria installata di Catl ha raggiunto 97 gigawattora, con un aumento del 168 per cento annuo. I progetti saranno completati e messi in funzione nell’arco di un anno. (Cip)