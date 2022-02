Ucraina: ufficio presidenza, 300 militari russi catturati finora negli scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno catturato finora 300 militari russi nel corso degli scontri sul terreno. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza ucraina, Oleksyi Arestovic, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". Arestovic ha ricordato che il ministero della Difesa ha istituito una "linea diretta" per i parenti "degli occupanti militari russi" catturati. "Questo è il nostro gesto di buona volontà nei confronti delle madri russe, i cui figli vengono uccisi in massa dal folle regime di Putin in Ucraina", ha detto Arestovic aggiungendo che i militari russi "hanno iniziato ad arrendersi in massa". Anche gli alti ufficiali si arrendono, ha aggiunto, facendo l'esempio di un capo di stato maggiore di un'unità militare. In precedenza il ministero della Difesa ucraino ha reso noto che le Forze ucraine hanno catturato due militari russi vicino a Chernihiv, uno dei quali sarebbe il capo di stato maggiore dell'unità militare 41659. Le forze ucraine hanno anche sequestrato diversi carri armati russi, sempre secondo il ministero di Kiev. "Durante le battaglie per Chernihiv a seguito di un blitz insieme alle forze armate ucraine, i militari della Guardia nazionale ucraina sono riusciti a tornare rapidamente alle loro posizioni e catturare due occupanti russi che non hanno nemmeno avuto il tempo di reagire a quanto accaduto, erano molto confusi e sono stati costretti ad arrendersi per salvarsi la vita. Uno di loro è il capo di stato maggiore dell'unità 41659", si legge nella nota. I carri armati catturati saranno utilizzati dall'Ucraina, ha aggiunto la dichiarazione. (Kiu)